Украинский бизнес улучшил оценки ситуации: НБУ назвал причины

Украинский бизнес в феврале 2025 года улучшил оценки собственной экономической деятельности. В то же время настроения руководителей предприятий остаются сдержанными, ниже нейтрального уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ .

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, в феврале 2025 года составил 46,9 по сравнению с 41,0 в январе.

Драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были оживление внутреннего спроса, наращивание производства и увеличение предложения товаров.

"В то же время сдерживающими факторами оставались дальнейшие обстрелы критической инфраструктуры, увеличение расходов бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период, дефицит рабочей силы, инфляционные процессы", отметили в НБУ.

Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, ожидали более умеренного повышения цен/тарифов на собственную продукцию/услуги на фоне замедления темпов роста закупочных цен.

Ситуация на рынке труда несколько смягчилась. Респонденты большинства опрошенных секторов ожидали замедления темпов сокращения персонала, лишь представители сферы услуг были настроены на их незначительное ускорение, говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 февраля 2025 года. В опросе приняло участие 521 предприятие. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.