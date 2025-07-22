Український бізнес підтримує 4-денний робочий тиждень, але є умова

Більшість представників бізнесу (58%) в Україні позитивно ставляться до ідеї запровадження 4-денного робочого тижня. Але за умови 10-годинного робочого дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щомісячне опитування бізнесу Торгово-промислової палати України

Відповіді на питання про підтримку 4-денного робочого тижня (40 годин) за згодою роботодавця і працівників розподілилися наступним чином:

Робочі дні під час війни

Нагадаємо, Верховна Рада у березні 2022 року ухвалила закон, яким скасовано усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП).

Закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.

До війни, у 2021 році, в Україні робочими днями були 250 з 365 календарних днів. Водночас було 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних та 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Згідно зі статтею 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень для працівників, які працюють на повну ставку. Роботодавець має право встановлювати меншу тривалість робочого часу, але без зменшення оплати праці (наприклад, у разі запровадження чотириденного тижня).

Для деяких категорій працівників закон передбачає скорочений робочий час:

36 годин на тиждень - для працівників віком від 16 до 18 років.

24 години - для осіб від 15 до 16 років (або учнів віком 14-15 років, які працюють у вільний час).

36 годин - для вчителів, медиків, інших категорій згідно з окремими актами законодавства.

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