Украинский бизнес поддерживает 4-дневную рабочую неделю, но есть условие

Большинство представителей бизнеса (58%) в Украине положительно относятся к идее введения 4-дневной рабочей недели. Но при условии 10-часового рабочего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежемесячный опрос бизнеса Торгово-промышленной палаты Украины

Ответы на вопрос о поддержке 4-дневной рабочей недели (40 часов) по согласию работодателя и работников распределились следующим образом:

Рабочие дни во время войны

Напомним, Верховная Рада в марте 2022 года приняла закон, которым отменены все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ).

Закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.

До войны, в 2021 году, в Украине рабочими днями были 250 из 365 календарных дней. В то же время было 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Согласно статье 50 КЗоТ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю для работников, работающих на полную ставку. Работодатель имеет право устанавливать меньшую продолжительность рабочего времени, но без уменьшения оплаты труда (например, в случае введения четырехдневной недели).

Для некоторых категорий работников закон предусматривает сокращенное рабочее время:

36 часов в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет.

24 часа - для лиц от 15 до 16 лет (или учащихся в возрасте 14-15 лет, работающих в свободное время).

36 часов - для учителей, медиков, других категорий согласно отдельным актам законодательства.

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