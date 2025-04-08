Український баскетболіст у Матчі всіх зірок попрощався зі студентською кар'єрою за океаном

Один з найперспективніших українських баскетболістів Максим Шульга перемогою у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division поставив крапку в своїй студентській кар'єрі в NCAA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на atlantic10.com .

Цей зірковий поєдинок щорічно організовується Національною асоціацією баскетбольних тренерів і включає 20 найкращих гравців з останнього курсу всіх університетських колективів Студентської ліги США. Цьогоріч матч відбувся в Сан-Антоніо.

Українець у складі команди Сходу за 20 хвилин на паркеті набрав 9 очок, реалізувавши 2 з 2-х двоочкових, 1з 2-х триочкових та 2 з 2-х штрафних кидків. Крім того, здійснив 4 підбирання та віддав 1 результативну передачу. Шульга з партнерами переграли опонентів з команди Заходу з рахунком – 100:91.

Поєдинком у складі зірок 23-річний баскетболіст завершив студентську кар'єру за океаном. Останній рік був для нього особливо вдалим: у складі команди Університету Співдружності Вірджинії ("Вірджинія Ремс") він став чемпіоном конференції Atlantic 10 та пробився у плей-офф студентського чемпіонату США (неофіційна назва – "Березневе шаленство").

Крім того, Шульга був визнаний найкращим гравцем року у конференції Atlantic-10, а також включений до першої збірної за підсумками сезону. Українець посів третє місце в рейтингу конференції за кількістю перехоплень (1,9) і четверте за співвідношенням результативних передач до втрат (2,3 до 1). Протягом сезону він двічі визнавався найкращим гравцем тижня конференції, вісім разів набирав більше 20 очок за матч та двічі робив дабл-дабли.

А в своїй команді українець став найкращим за результативністю (15,5 очка за гру), передачами (3,8) і перехопленнями (1,9).

Наступною ціллю гравця є потрапляння до НБА: він має намір виставити свою кандидатуру на драфт-2025 найсильнішої баскетбольної ліги світу.

Шульга прагне потрапити до НБА (фото: x.com/VCU_Hoops)

Хто такий Максим Шульга

Уродженець Києва, перші тренери – Борис Шульга та Ольга Сосновська. За океан переїхав у 2020 році із Іспанії, де займався баскетболом у школі.

Перші три сезони в NCAA відіграв за "Юту Стейт". У 2023-му перебрався до Університету Співдружності Вірджинії. У минулому році подав заявку на драфт НБА, але потім відкликав її, вирішивши ще рік провести в студентському баскетболі.

Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році. У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022, де "синьо-жовті" вилетіли в Дивізіон B.

Спілкується чотирма мовами – українською, російською, іспанською і англійською.