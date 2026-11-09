Український антикор перебуває у кризі доброчесності, - експерт

"Мабуть, вже ні для кого не секрет, що українські борці з корупцією - це нова каста", - зазначив Постернак.

За словами експерта, представники антикорупційного середовища, які регулярно виступають за прозорість у роботі державних посадовців, самі можуть використовувати механізми податкової оптимізації.

Зокрема, він звернув увагу на діяльність Центру протидії корупції (ЦПК). Постернак посилається на інформацію народного депутата Данила Гетманцева, який заявив, що співробітники організації, отримуючи грантове фінансування від міжнародних донорів, перераховують кошти на рахунки 199 ФОПів на спрощеній системі оподаткування. За словами експерта, така практика застосовується із вересня 2022 року.

Постернак вважає, що використання подібних механізмів представниками організацій, які публічно виступають проти корупції, може свідчити про подвійні стандарти.

Окремо експерт звернув увагу на питання сплати військового збору. За його твердженням, представники антикорупційного середовища, які публічно заявляють про підтримку армії, водночас не сплачують цей збір.

"І найбільш цинічно, що ці ж "активісти", розповідаючи про підтримку армії, не сплачують і військовий збір", - написав Постернак.

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На думку експерта, така ситуація свідчить про кризу доброчесності в українському антикорупційному середовищі та порушує питання однакового застосування законодавства до всіх.

"Український офіційний і неофіційний антикор давно перебуває у глибокій “кризі доброчесності”. Але очевидно інше: “кастовість” не притаманна українському суспільству", - пише Постернак.

“Від касти “корупціонерів” та “анти-корупціонерів” потрібно позбавлятись, відновлювати верховенство і загальну обов’язковість права, інакше нашому суспільству буде дуже складно протистояти викликам війни", - резюмує експерт.