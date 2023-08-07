Українським водіям дозволили обирати та бронювати автономери

Як зазначив міністр, замовити послугу можна за типом транспортного засобу. При цьому на один автомобіль громадянин може замовити та отримати один номерний знак.

Використовувати нововведення можна за допомогою електронного кабінету водія, який доступний за посиланням.

Бронювання діє 10 календарних днів, після чого воно автоматично скасовується.

Вибір автономерів

Нагадаємо, Кабмін дозволив власникам автомобілів обирати бажані номерні знаки 2 липня.

Уряд визначив, що вартість такої послуги при реєстрації автомобіля становитиме 300 гривень (це не стосується платних (цінних) номерних знаків).

Зазначимо, ще у квітні Кабмін заборонив замовляти та виробляти індивідуальні номерні знаки, що містять символіку, яка асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.