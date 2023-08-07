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Украинским водителям разрешили выбирать и бронировать автономера

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Понедельник 07 августа 2023 19:46
Украинским водителям разрешили выбирать и бронировать автономера Фото: украинским водителям разрешили выбирать и бронировать автономера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине с сегодняшнего дня водителям предоставили возможность выбирать и бронировать автомобильные номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

Как отметил министр, заказать услугу возможно по типу транспортного средства. При этом на один автомобиль гражданин может заказать и получить один номерной знак.

Воспользоваться нововведениями можно при помощи электронного кабинета водителя, который доступен по ссылке.

Бронирование действует 10 календарных дней, после чего оно автоматически отменяется.

Выбор автономеров

Напомним, Кабмин разрешил владельцам автомобилей выбирать желаемые номерные знаки 2 июля.

Правительство определило, что стоимость такой услуги при регистрации автомобиля составит 300 гривен (это не касается платных (ценных) номерных знаков).

Отметим, еще в апреле Кабмин запретил заказывать и производить индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину.

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Министерство внутренних дел Украины Клименко
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