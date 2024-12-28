Українським військовим спростили отримання протезів: що змінилося

Повідомляється, що для військових розширили можливості отримання високофункціональних протезів.

Зокрема, учасники бойових дій зможуть отримати такий протез без первинного протезування, якщо це рекомендовано мультидисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК). А також у всіх випадках високої ампутації кінцівки або подвійної ампутації.

Високофункціональний протез поєднує сучасні технології та інноваційні матеріали. Усе це дає змогу відновити базові функції, а також виконувати складні рухи. Раніше такий протез можна було лише через 12 місяців після первинного протезування.

Серед нововведень:

скорочено термін експлуатації протеза при первинному протезуванні, а також для військових, які повертаються на службу, - до 3 років

удвічі збільшено норматив забезпечення військових вкладишами для культей рук і ніг

скорочено перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства подають до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо забезпечення військових високофункціональним протезом

Додатковими змінами підвищено граничну вартість таких протезів для учасників бойових дій. Залежно від рівня ампутації гранична ціна протеза руки сягає 4,3 млн гривень, протеза ноги - 3,8 млн гривень.

Крім того, розширюється доступ до забезпечення протезами підвищеної функціональності. До переліку додали: