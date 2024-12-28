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Украинским военным упростили получение протезов: что изменилось

Фото: в Украине упростили получение протезов (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Кабинет министров Украины упростил порядок получения протезов. Это касается участников боевых действий с ампутациями рук или ног.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства социально политики.

Сообщается, что для военных расширили возможности получения высокофункциональных протезов.

В частности, участники боевых действий смогут получить такой протез без первичного протезирования, если это рекомендовано мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК). А также во всех случаях высокой ампутации конечности или двойной ампутации.

Высокофункциональный протез сочетает современные технологии и инновационные материалы. Все это позволяет восстановить базовые функции, а также выполнять сложные движения. Раньше такой протез можно было только через 12 месяцев после первичного протезирования.

Среди нововведений:

  • сокращен срок эксплуатации протеза при первичном протезировании, а также для военных, которые возвращаются на службу, - до 3 лет
  • вдвое увеличен норматив обеспечения военных вкладышами для культей рук и ног
  • сокращен перечень документов, которые протезно-ортопедические предприятия подают в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью по обеспечению военных высокофункциональным протезом

Дополнительными изменениями повышена предельная стоимость таких протезов для участников боевых действий. В зависимости от уровня ампутация предельная цена протеза руки достигает 4,3 млн гривен, протеза ноги - 3,8 млн гривен.

Кроме того, расширяется доступ к обеспечению протезами повышенной функциональности. В перечень добавили:

  • протез плеча с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом
  • протез после вычленения в плечевом суставе с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом
  • протез бедра модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением
  • протез после вычленения в тазобедренном суставе модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как работает программа и где выбрать больницу для реабилитации и бесплатного протезирования.

До этого был упрощен доступ к реабилитации, чтобы ветераны получили пожизненную поддержку.

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