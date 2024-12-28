Украинским военным упростили получение протезов: что изменилось

Кабинет министров Украины упростил порядок получения протезов. Это касается участников боевых действий с ампутациями рук или ног.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства социально политики.
Сообщается, что для военных расширили возможности получения высокофункциональных протезов.
В частности, участники боевых действий смогут получить такой протез без первичного протезирования, если это рекомендовано мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК). А также во всех случаях высокой ампутации конечности или двойной ампутации.
Высокофункциональный протез сочетает современные технологии и инновационные материалы. Все это позволяет восстановить базовые функции, а также выполнять сложные движения. Раньше такой протез можно было только через 12 месяцев после первичного протезирования.
Среди нововведений:
Дополнительными изменениями повышена предельная стоимость таких протезов для участников боевых действий. В зависимости от уровня ампутация предельная цена протеза руки достигает 4,3 млн гривен, протеза ноги - 3,8 млн гривен.
Кроме того, расширяется доступ к обеспечению протезами повышенной функциональности. В перечень добавили:
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как работает программа и где выбрать больницу для реабилитации и бесплатного протезирования.
До этого был упрощен доступ к реабилитации, чтобы ветераны получили пожизненную поддержку.
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