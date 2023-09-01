Українським військовим хотіли поставити мільйон неякісних продовольчих наборів

Прокурори у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військових, яку уклало Міноборони з комерційним товариством.

Йдеться про мільйон продуктових наборів вартістю 430 млн гривень.

Зазначається, що цією додатковою угодою до договору передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військових та не забезпечують належне задоволення їхніх потреб.

До того ж, цією угодою засвідчено факт прийняття Міноборони неякісної продукції.

Суд підтвердив, що укладення додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог чинного законодавства та суперечить інтересам держави.

Закупівлі в Міноборони

Зазначимо, що Міноборони вже потрапляло у низку скандалів із закупівлями продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Так, нещодавно журналісти провели розслідування, у якому заявили, що Міноборони нібито закупило у турецької фірми зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки зросла втричі.

До того ж, розслідувачі з'ясували, що з Туреччини в Україну прибули насправді не зимові куртки, а літні.

Після цього міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі нардепу та журналісту. Він заявив, що готовий подати у відставку, якщо виявиться, що відомство поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. В іншому випадку він запропонував депутату Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу - піти з видання та на 3 роки припинити займатися журналістикою.

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