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Українським провайдерам пропонують гранти від Німеччини. Хто має право

Фото: українським провайдерам пропонують гранти від Німеччини (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Телеком-компанії України можуть отримати гранти для відновлення інтернету. Мова йде про провайдери на деокупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"70 українських телеком-компаній можуть отримати до 10 тисяч євро від Уряду Німеччини в межах програми ReACT4UA/EU4Business, щоб відновити інтернет на деокупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Хто може приймати участь?

До участі запрошують компанії, які працюють у Київській (без міста Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

Кошти можна витратити на:

  • обладнання та матеріали для відновлення мереж;
  • рахунки за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати на утримання мереж;
  • зарплати працівників.

Додаткова інформація

Ознайомитися з подробицями програми та заповнити заявку на участь можна за посиланням. Дедлайн - до 30 листопада 2023 року (до 18:00). За додатковою інформацією звертайтеся на електронну адресу: k.parunova@brdo.com.ua. У темі листа зазначте "EU4Business Telecom - додаткові запитання".

Гранти в Україні

В Україні вже кілька років активно працює система грантів. Це безповоротна фінансова допомога для бізнесу, неприбуткової організації чи фізособи. Кошти можна залучити у розвиток власного проекту чи забезпечення певних потреб вже існуючого бізнесу.

Для прикладу, нещодавно в Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота", де можна подати заявку і отримати від держави грант на власну справу.

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