Украинским пенсионерам вернут 85 млрд гривен. Но не сразу
Кабинет министров Украины ввел единый механизм выплаты пенсий и доплат, назначенных по судебным решениям. Это должно постепенно решить проблему накопленных долгов и выполнить решения Европейского суда по правам человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Сотни тысяч решений и миллиардные долги
Как отмечается в сообщении, проблема невыполнения судебных решений по пенсиям тянется годами. За последние пять лет количество таких решений выросло в 26 раз - до 758 тысяч. Общий долг по этим обязательствам составляет почти 85 миллиардов гривен.
Сейчас выплачивают средства только по тем решениям, которые вступили в силу до ноября 2020 года. Такой подход вызывает критические замечания со стороны международных институтов, в частности ЕСПЧ и Совета Европы.
Единый подход ко всем выплатам
Новый порядок устанавливает четкие правила: как для текущих, так и для ретроспективных решений (за прошлые периоды). Теперь все выплаты будут проводиться ежемесячно пропорционально предусмотренным в бюджете Пенсионного фонда средствам.
Впервые также разделят расходы по источникам финансирования: часть будут покрывать из госбюджета, другую - за счет страховых взносов. Это позволит избежать путаницы и установить четкие финансовые границы ответственности.
Ежемесячные перерасчеты
По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, новые правила позволят людям ежемесячно получать хоть и частичную, но стабильную компенсацию по решениям судов. В то же время граждане смогут отслеживать объем задолженности и динамику выплат.
Планы расходов Пенсионного фонда будут включать эти расходы отдельно, что позволит ввести более предсказуемую систему выполнения обязательств перед людьми.
Электронный учет и публичный контроль
Постановление предусматривает создание электронного реестра судебных решений. Информация о них будет доступна в личном кабинете человека на портале ПФУ, а общие данные - будут обнародоваться на дашборде в открытом доступе.
Это позволит усилить контроль и со стороны общественности, и со стороны международных партнеров. Техническая подготовка к запуску системы уже продолжается.
Постановление уже вступило в силу, сейчас идет техническая подготовка к ее внедрению, сообщили в министерстве.
"Ожидается, что принятие постановления будет способствовать более прозрачному выполнению решений Европейского суда по правам человека - международному обязательству Украины как члена Совета Европы", - заявили в Минсоцполитики.
Судебные решения
В Украине максимальный размер пенсий ограничен законом 10 размерами минимальной пенсии. Но есть решение Конституционного суда, который снял это ограничение для отдельных категорий граждан. Поэтому люди обращаются в суды, которые принимают решение о перерасчете пенсий. На сегодня есть 670 тысяч таких судебных решений.
В 2025 году решили установить коэффициенты на размеры пенсий более 10 минимальных пенсий (23 610 гривен) украинцев, которые получают пенсии по специальным законам.
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