UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українським морським коридором пройшло близько 30 млн т вантажів у 38 країн

Фото: українським морським коридором пройшло близько 30 млн т вантажів у 38 країн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Коридором Чорним морем, який Україна відкрила 7 місяців тому, перевезено вже близько 30 млн т вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Вітчизняна продукція нині експортується у щонайменше 38 країн світу. При цьому, у грудні-лютому обсяг товарів, що були відвантажені в портах Великої Одеси, суттєво зріс. 

"У щоденному режимі формуються каравани на вхід та вихід. Йдеться про кілька десятків суден з портів Великої Одеси. Також можемо говорити про суттєве збільшення вантажообігу у портах Дунайського кластеру. За останній місяць там перевалили близько 2 млн т вантажів різної номенклатури", - зазначив він.

За словами Кубракова, ворог сьогодні не може зупинити наш експорт і тому намагається знищити портову інфраструктуру. З липня 2023 року російські війська застосували понад 880 дронів-камікадзе та 170 ракет проти портової інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше у Мінекономіки підтвердили, що програму доступного страхування суден Unity, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з урядом України, розширено на усі невійськові вантажі.

За програмою можна буде застрахувати не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять руду, сталь, а також контейнерні перевезення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
порт