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Украинским морским коридором прошло около 30 млн. т грузов в 38 стран

Фото: украинским морским коридором прошло около 30 млн т грузов в 38 стран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Коридором по Черному морю, который Украина открыла 7 месяцев назад, перевезено уже около 30 млн т грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Отечественная продукция в настоящее время экспортируется в не менее 38 стран мира. При этом в декабре-феврале объем товаров, отгруженных в портах Большой Одессы, существенно вырос.

"В ежедневном режиме формируются караваны на вход и выход. Речь идет о нескольких десятках судов из портов Большой Одессы. Также можем говорить о существенном увеличении грузооборота в портах Дунайского кластера. За последний месяц там перевалили около 2 млн т грузов разной номенклатуры", - отметил он. .

По словам Кубракова, враг сегодня не может остановить наш экспорт и потому пытается уничтожить портовую инфраструктуру. С июля 2023 года российские войска применили более 880 дронов-камикадзе и 170 ракет против портовой инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее в Минэкономики подтвердили, что программа доступного страхования судов Unity, реализуемая Marsh McLennan и Lloyd's of London совместно с правительством Украины, расширена на все невоенные грузы.

По программе можно будет застраховать не только морские перевозки зерна и других важных продовольственных товаров, но и суда, перевозящие руду, сталь, а также контейнерные перевозки.

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