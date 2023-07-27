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Українським медикам вдалося максимально знизити смертність військових на етапі евакуації

Фото: лікарі звели до мінімуму відсоток смертності військових ЗСУ під час евакуації з фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українським лікарям, завдяки досвіду, який вони набувають в зоні бойових дій з 2014 року, вдалося максимально знизити рівень смертності військових під час евакуації з фронту.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр у День медичних працівників, що відзначається сьогодні, 27 липня, пише РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Важливо, що завдяки фаховості українського медперсоналу смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%", - розповіла вона.

Крім того, за даними Маляр, близько 80% поранених упродовж так званої "золотої години" отримують належну допомогу наших медпрацівників. 

"Сьогодні завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються у стрій", - додала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначають кожен рік 27 липня. До цього, День медика, який був затверджений президентом України Леонідом Кучмою від 3 червня 1994 року, святкувався щороку третьої неділі червня.

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