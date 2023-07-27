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Украинским медикам удалось максимально снизить смертность военных на этапе эвакуации

Фото: врачи свели до минимума процент смертности военных ВСУ во время эвакуации с фронта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским врачам благодаря опыту, который они приобретают в зоне боевых действий с 2014 года, удалось максимально снизить уровень смертности военных во время эвакуации с фронта.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в День медицинских работников, который отмечается сегодня, 27 июля, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Важно, что благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%", - рассказала она.

Кроме того, по данным Маляр, около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают должную помощь наших медработников.

"Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй", - добавила замминистра обороны.

Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 13 июня 2023 года, День медицинского работника в Украине теперь отмечают каждый год 27 июля. До этого, День медика, который был утвержден президентом Украины Леонидом Кучмой от 3 июня 1994 года, праздновался каждый год в третье воскресенье июня.

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