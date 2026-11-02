Українським енергетикам будуть доплати, як і минулого року, - Зеленський

Українські енергетики будуть отримувати щомісячні доплати, як і минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні визначив уряду, що в цьому році треба зараз восени та зимою поновити програму, яка добре показала себе торік. Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють", - зазначив глава держави.
Президент додав, що мають відбуватись ротації команд, які працюють у найбільш складних умовах.
"Цими тижнями по всій Україні практично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики - після російських обстрілів відновлюють подачу електрики", - підкреслив Зеленський.
Він розповів про нову тактику росіян - вони бьють не лише по генерації, а й по мережах, розподілу енергії.
"Багато роботи на відновленні, і постійно - нові удари. Десятки ударів на добу. Наші енергетики, наші ремонтники - справжні молодці, виконують колосальну роботу", - наголосив президент.
Нагадаємо, у січні 2026 року уряд запровадив окрему програму підтримки енергетиків, які працювали у ремонтно-відновлювальних бригадах у зимовий період.
Йдеться про фахівців, які цілодобово працювали у найскладніших умовах - під обстрілами та в сильні морози, відновлюючи енергосистему в усіх регіонах України.