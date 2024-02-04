Українським біженцям у Литві ще на рік дозволять вивчати державну мову за бажанням

Міністерство освіти, науки і спорту Литви запропонувало ще на рік продовжити термін, протягом якого українців не будуть змушувати литовську мову. Цю пропозицію повністю підтримує Департамент національних меншин Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Слід розуміти, що ситуація цих людей є особливою. Вони були змушені тікати від війни, залишити свої домівки. Це був великий стрес, і цим людям потрібен триваліший термін для адаптації в Литві", - заявив представник Департаменту Сергій Добряков.
Однак він вважає, що варто взяти до уваги той факт, що українці справді дуже намагаються інтегруватись у литовське суспільство. Вони також виявляють величезний інтерес до культури Литви та прагнуть вивчати литовську мову.
"Але, на жаль, поки що задовольнити потребу всіх бажаючих вивчати литовську мову ми не можемо. Місця на курси з вивчення мови, у тому числі й фінансовані Департаментом, заповнюються миттєво, і далеко не всі охочі потрапляють на них", - додав чиновник.
Він розповів, що зараз курси литовської мови у Будинку національних громад відвідують 620 осіб. З них переважна кількість це українці.
Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві. Серед основних труднощів – доступ до мовних курсів та медичної допомоги.
Також ми розповідали, що у листопаді потік біженців до Литви зріс. У країні відзначають рекордний рівень працевлаштування українців.
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