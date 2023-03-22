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Українським бійцям передають багі, вироблені із сталі "Метінвесту"

Фото: українським бійцям передають багі, вироблені із сталі "Метінвесту" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Оперативне командування "Південь" отримало метал для виготовлення мобільних автівок багі, які мають неабиякий попит на передовій завдяки своїй маневреності та легкості у маскуванні. Метал для машин передала компанія "Метінвест-СМЦ", у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

За запитом оборонців компанія безплатно надала 3,8 тонни металопрокату - кутники, лист та труби. Цього вистачить, щоб зробити 10 фронтових мініавтівок.

"Забезпечення малих бойових груп мобільною технікою - важлива складова для успішної діяльності наших військових у виконанні бойових завдань. Ми раді, що в межах "Сталевого фронту" Ріната Ахметова наша продукція допоможе наблизити перемогу", - зазначив генеральний директор компанії Ігор Тонєв.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року "Метінвест" направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн - на потреби армії в рамках "Сталевого фронту".

Крім того, "Метінвест" передав бійцям майже 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та "швидкі", а для заправки машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

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Метинвест