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Украинским бойцам передают баги, произведенные из стали "Метинвеста"

Фото: украинским бойцам передают баги, производимые из стали "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Оперативное командование "Юг" получило металл для изготовления мобильных автомобилей баги, которые пользуются большим спросом на передовой благодаря своей маневренности и легкости в маскировке. Металл для машин передала компания "Метинвест-СМЦ" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

По запросу защитников компания бесплатно предоставила 3,8 тонны металлопроката - уголки, лист и трубы. Этого хватит, чтобы сделать 10 фронтовых миниавтомобилей.

"Обеспечение малых боевых групп мобильной техникой - важная составляющая для успешной деятельности наших военных в выполнении боевых задач. Мы рады, что в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова наша продукция поможет приблизить победу", - отметил генеральный директор компании Игорь Тонев.

Напомним, с 24 февраля 2022 года "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках "Стального фронта".

Кроме того, "Метинвест" передал бойцам почти 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.

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Метинвест