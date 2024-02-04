Українським автомобілістам нагадали правила їзди біля шкіл та дитсадків

Ось ці правила:

водії, наближаючись до освітнього закладу, дотримуйтесь безпечної швидкості, надавайте перевагу в русі пішоходам та будьте максимально уважними за кермом;

пішоходи, переходьте дорогу лише у дозволених місцях та переконавшись у безпечності;

батьки, не забувайте нагадувати дітям правила безпечної поведінки на дорозі.

Зміни до ПДР в Україні в 2023 році

В 2023 році в Україні ухвалили кілька змін у правилах дорожнього руху. Незважаючи на те, що їх не так багато, ці нововведення є досить суттєвими.

Наприклад, заборонено перевозити дітей зростом до 150 сантиметрів. Ця норма діє за відсутності в машині дитячого крісла та ременя безпеки. А перевозити дитину на задньому сидінні мотоцикла та мопеда повністю заборонено. Штраф – від 510 до 850 гривень. Докладніше - у матеріалі.