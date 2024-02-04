Украинским автомобилистам напомнили правила езды возле школ и детсадов

Украинские водители должны быть особенно внимательными в районе школ и детских садов. Вблизи них стоит соблюдать несколько важных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Вот эти правила:
В 2023 году в Украине приняли несколько изменений в правилах дорожного движения. Несмотря на то, что их не так много, эти нововведения достаточно существенны.
Например, запрещено перевозить детей ростом до 150 сантиметров. Эта норма действует при отсутствии в машине детского кресла и ремня безопасности. А перевозить ребенка на заднем сиденье мотоцикла и мопеда полностью запрещено. Штраф - от 510 до 850 гривен. Подробнее - в материале.
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