UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На українських вокзалах почали працювати "Пункти незламності"

Фото: на українських вокзалах почали працювати "Пункти незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

На 96 залізничних вокзалах України запустили роботу "Пунктів незламності". Там можна отримати доступ до інтернету та зігрітися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах фактично на всіх вокзалах країни", - йдеться у повідомленні компанії.

В УЗ нагадують, що у "Пунктах незламності" люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється за допомогою Starlink, а також отримати доступ до електрики.

"Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші "Пункти незламності" на вокзалах. Тут є все необхідне, що може стати в нагоді під час блекауту", - розповів голова правління УЗ Євген Лященко.

Він додав, що до населених пунктів, де це буде потрібно, направлятимуть Food train, який створили разом з Фондом Говарда Баффета. Потяг забезпечить мешканців теплою їжею.

"Пункти незламності"

Нагадаємо, минулої зими російські окупанти завдавали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що по всій країні спостерігалися проблеми з електропостачанням.

На цьому фоні почали відкривати "Пункти незламності", де українці могли зігрітися, скористатися електрикою та інтернетом.

Раніше стало відомо, що вся інформація про "Пункти незламності" з'явиться в "Дії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПункт незламності