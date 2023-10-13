"Пункти незламності" з'являться у "Дії": їх можна буде знайти та оцінити
Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та функціонування "Пунктів незламності". Відтепер їх можна буде знайти та оцінити у застосунку "Дія", а також залишити свій відгук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Врегульовано механізм відображення інформації про "Пункти незламності" засобами порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" на інтерактивній мапі з відображенням інформації про них та фотографіями (за наявності)", - повідомив Мельничук.
Також у "Дії" з'явиться можливість залишати відгуки та пропозиції та здійснювати оцінювання стану та функціонування "Пунктів незламності".
Внесення та актуалізації інформації про "Пункти незламності", опрацювання відгуків і пропозицій будуть здійснюватися уповноваженими представниками обласних військових адміністрацій, у столиці - КМДА.
"Пункти незламності"
Нагадаємо, "Пункти незламності" запустили в Україні минулого року через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі.
У таких місцях кожен українець міг отримати доступ до електроенергії, зігрітися, скористатися доступом до Інтернету і не тільки.
Раніше стало відомо, що до зими в Україні вже підготували понад тисячу "Пунктів незламності".
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