Українських школярів пропонують залишати на повторний рік в одному класі: перелік причин

Реформа шкільної освіти в Україні

Раніше РБК-Україна розповідало, що з 2027 року в українських школах впроваджують профільне навчання для старшокласників. Учні зможуть самостійно обирати напрямок навчання та поглиблено вивчати обрані предмети. Водночас залишаться обов’язкові дисципліни для всіх, які охоплюють ключові освітні галузі.

Адаптаційний 10 клас включатиме такі предмети: українська мова, літератури, іноземні мови, математика, природничі науки, історія, громадянська освіта, інформатика, фізична культура, мистецтво, технології, а також курси з добробуту та здоров’я.

У 11–12 класах кількість обов’язкових предметів зменшиться, а акцент буде зроблено на вибіркових курсах відповідно до профілю навчання. Профільне навчання передбачатиме три рівні: вибір профілю, вибір предметів у межах профілю, вибір предметів поза профілем.

Учням запропонують десятки профілів у трьох напрямах: мовно-літературний, STEM, суспільно-гуманітарний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.