Українських школярів пропонують залишати на повторний рік в одному класі: перелік причин

Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала надати школам право залишати учнів на повторний рік навчання у тому ж класі для подолання навчальних прогалин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Надії Лещик у Facebook.

Цю пропозицію вона озвучила під час зустрічі з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим. За словами Лещик, повторний рік навчання може бути доцільним за наявності однієї з таких умов: початковий рівень навчальних досягнень, тривала відсутність на уроках або пропуски занять протягом цілого семестру. Омбудсмен також наголосила, що рішення про повторний рік навчання слід ухвалювати педагогічною радою без обов’язкової згоди батьків.