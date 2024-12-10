Украинских школьников предлагают оставлять на повторный год в одном классе: список причин

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила предоставить школам право оставлять учащихся на повторный год обучения в том же классе для преодоления учебных пробелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в Facebook.

Омбудсмен также отметила, что решение о повторном году обучения следует принимать педагогическим советом без обязательного согласия родителей.

Это предложение она озвучила во время встречи с министром образования и науки Оксеном Лесным. По словам Лещик, повторный год обучения может быть целесообразным при наличии одного из следующих условий: начальный уровень учебных достижений, длительное отсутствие на уроках или пропуски занятий в течение целого семестра.

Реформа школьного образования в Украине

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 2027 года в украинских школах внедряют профильное обучение для старшеклассников. Учащиеся смогут самостоятельно выбирать направление обучения и углубленно изучать избранные предметы. В то же время, останутся обязательные дисциплины для всех, охватывающих ключевые образовательные отрасли.

Адаптационный 10 класс будет включать в себя следующие предметы: украинский язык, литературу, иностранные языки, математика, естественные науки, история, гражданское образование, информатика, физическая культура, искусство, технологии, а также курсы по благосостоянию и здоровью.

В 11–12 классах количество обязательных предметов уменьшится, а акцент будет сделан на выборочных курсах в соответствии с профилем обучения. Профильное обучение предполагает три уровня: выбор профиля, выбор предметов в пределах профиля, выбор предметов вне профиля.

Учащимся предложат десятки профилей в трех направлениях: языково-литературный, STEM, общественно-гуманитарный.

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