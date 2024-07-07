В українських школах з'явиться новий предмет

"Рада розповісти, що з вересня його запустять у наших школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?"", - зазначила Олена Зеленська.

За її словами, курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне і плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про:

уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані);

творчість і вміння бути творцем свого життя;

"людинознавство" - про розуміння того, що означає бути людиною;

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;

цінності й те, як важливо знати сенси життя;

емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;

ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

"Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я – тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, зараз кардинально відрізняються для наших дітей", - резюмувала Зеленська