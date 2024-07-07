В украинских школах появится новый предмет

"Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"", - отметила Елена Зеленская.

По ее словам, курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная и плодотворная жизнь. В частности, в нем будет идти речь про:

умение строить отношения с людьми (счастье и стойкость неразрывно с этим связаны);

творчество и умение быть творцом своей жизни;

"человековедение" - о понимании того, что значит быть человеком;

умение любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;

мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт;

ценности и то, как важно знать смысл жизни;

эмоциональная компетентность - важность эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;

ментальное здоровье, понимание того, как заботиться о нем.

"Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье – поэтому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", - резюмировала Зеленская