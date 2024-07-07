В украинских школах появится новый предмет

С сентября 2024 года в украинских школах введут "Уроки счастья". В их основе будет лежать американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Елены Зеленской.
"Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"", - отметила Елена Зеленская.
По ее словам, курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная и плодотворная жизнь. В частности, в нем будет идти речь про:
"Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье – поэтому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", - резюмировала Зеленская
Напомним, что во Львове из-за сложной ситуации с электроэнергией учебный год начнется раньше.
Как сообщало РБК-Украина, в комментарии адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись объяснила, кто из педагогов имеет право на отсрочку и получат ли ее те, у кого нет научной степени.
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