Українських полонених тримають на стратегічних об'єктах у Чечні? Що кажуть у Коордштабі

На питання про те, чи справді у Чечні українських полонених тримають поблизу чи на території критичних об’єктів інфраструктури, наприклад, нафтобаз, він відповів: "Буває по-різному... Приблизно ви правильно все розумієте".

Охріменко зазначив, що такі дію стримують удари Сил оборони України по російських об'єктах.

"Уявіть, на території нафтовидобувного чи нафтопереробного підприємства розташовані ангари з нашими військовополоненими. Чи є у нас моральне право завдати удари, якщо ми це знаємо? Тому, дійсно, це зупиняє наші Сили оборони", - сказав він.

За словами керівника Секретаріату Коордштабу, перед будь-яким ударом по противнику відбувається планування операції. Якщо з’ясовано, що на території підприємства перебувають українські військові, яких утримують у полоні, то по цьому об’єкту не буде сплановано відпрацювання.

"Вони (чеченці, - ред.), на жаль, швидко вчаться і не такі дурні, як би нам хотілося. І не лише чеченці, а росіяни в цілому. Вони це вважають військовою хитрістю, але насправді це - порушення Женевської конвенції і міжнародного права, відповідно до яких військовополонені не можуть бути використані як елементи захисту", - додав він.