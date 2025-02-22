Українських полонених тримають на стратегічних об'єктах у Чечні? Що кажуть у Коордштабі

У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими не виключають що українських полонених можуть утримувати на стратегічних об'єктах у Чечні. Таким чином росіяни намагаються захистити об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка в інтерв'ю "Укрінформу".
На питання про те, чи справді у Чечні українських полонених тримають поблизу чи на території критичних об’єктів інфраструктури, наприклад, нафтобаз, він відповів: "Буває по-різному... Приблизно ви правильно все розумієте".
Охріменко зазначив, що такі дію стримують удари Сил оборони України по російських об'єктах.
"Уявіть, на території нафтовидобувного чи нафтопереробного підприємства розташовані ангари з нашими військовополоненими. Чи є у нас моральне право завдати удари, якщо ми це знаємо? Тому, дійсно, це зупиняє наші Сили оборони", - сказав він.
За словами керівника Секретаріату Коордштабу, перед будь-яким ударом по противнику відбувається планування операції. Якщо з’ясовано, що на території підприємства перебувають українські військові, яких утримують у полоні, то по цьому об’єкту не буде сплановано відпрацювання.
"Вони (чеченці, - ред.), на жаль, швидко вчаться і не такі дурні, як би нам хотілося. І не лише чеченці, а росіяни в цілому. Вони це вважають військовою хитрістю, але насправді це - порушення Женевської конвенції і міжнародного права, відповідно до яких військовополонені не можуть бути використані як елементи захисту", - додав він.
Нагадаємо, минулого року представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомляв, що чеченські військові купують у різних російських підрозділів полонених українських воїнів. За його словами, їх відвозять до Грозного, а потім обмінюють на своїх солдатів.
Також раніше ватажок Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нібито буде використовувати українських полонених як "живий щит". Він планувава розміщувати полонених на дахах стратегічно важливих об’єктів.
Таку заяву Кадиров зробив після того, як 4 грудня минулого року Чечню вдруге з початку війни атакували дрони.
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