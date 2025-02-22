Украинских пленных держат на стратегических объектах в Чечне? Что говорят в Коордштабе

На вопрос о том, действительно ли в Чечне украинских пленных держат вблизи или на территории критических объектов инфраструктуры, например, нефтебаз, он ответил: "Бывает по-разному... Примерно вы правильно все понимаете".

Охрименко отметил, что такие действие сдерживают удары Сил обороны Украины по российским объектам.

"Представьте, на территории нефтедобывающего или нефтеперерабатывающего предприятия расположены ангары с нашими военнопленными. Есть ли у нас моральное право нанести удары, если мы это знаем? Поэтому, действительно, это останавливает наши Силы обороны", - сказал он.

По словам руководителя Секретариата Коордштаба, перед любым ударом по противнику происходит планирование операции. Если выяснено, что на территории предприятия находятся украинские военные, которых удерживают в плену, то по этому объекту не будет спланирована отработка.

"Они (чеченцы, - ред.), к сожалению, быстро учатся и не такие глупые, как бы нам хотелось. И не только чеченцы, а россияне в целом. Они это считают военной хитростью, но на самом деле это - нарушение Женевской конвенции и международного права, согласно которым военнопленные не могут быть использованы как элементы защиты", - добавил он.