З українських паспортів старого зразка хочуть прибрати російську мову

"Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону", - сказав Кремінь.

Він нагадав, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів - біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані державною та недержавною мовою.

"Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми", - додав мовний омбудсмен.