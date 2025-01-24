Українські "зовнішні" розвідники відзначають професійне свято: коли і як зародилась Служба
Щорічно 24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Офіційно це свято встановлено у 2018 році, хоча його історія розпочалась ще за 100 років до цього.
РБК-України розповідає історію створення свята і ділиться найцікавішими фактами про цю службу.
Коли і як зародилась українська зовнішня розвідка
Офіційно День зовнішньої розвідки встановлений 22 листопада 2018 року Указом президента України Петром Порошенком. Але його історія розпочалась 24 січня 1919 року. Саму у цей день при Директорії Української Народної Республіки створили перший підрозділ зовнішньої розвідки - відділ закордонної інформації.
Працівники цієї структури мали проводити розвідку щодо як ворогів УНР, так і потенційних союзників. Це було вкрай важливо при встановленні державності й укріпленні на міжнародній арені.
Також деякі дослідники вважають, що українська розвідка зародилась ще раніше - у 1918 році, коли за часів Центральної Ради розбудовувались збройні сили і спеціальні служби.
Тоді діяльність розвідки була спрямована, перш за все, на вивчення становища у районі Дону і Кубані, оскільки вже тоді існувала воєнна загроза зі сторони більшовицької Росії. Також наші розвідники вивідували ситуацію у Румунії, оскільки тоді керівництво цієї країни мало окупаційні плани на Північну Буковину й Південну Бессарабію.
Володимир Колосовський (фото: Вікіпедія)
Одним із перших українських розвідників став підполковник Володимир Колосовський, якого 10 березня 1918 року призначили начальником Генерального Штабу Збройних сил Української Держави та Армії УНР.
Вже у січні наступного року він став військовим експертом делегації УНР на мирних переговорах у Парижі, а у травні - військовим агентом УНР у Франції, Бельгії, Іспанії, Португалії з дислокацією у Парижі.
Один із перших українських розвідників Петро Філоненко (фото: szru.gov.ua)
В архівах розвідки часів УНР є згадки про Петра Філоненка як про повстанського отамана і розвідника. У документах є відомості про те, що він неодноразово переходив зі своїм загоном польсько-радянський кордон і на завдання Штабу у глибині окупованої України громив червоноармійців і чекістів. Через це його довго потім переслідували радянські спецслужби.
Художник і розвідник Микола Глущенко (фото: szru.gov.ua)
За часів УСРР важко виділити суто "українську розвідку", адже вона керувалась радянськими принципами та інтересами. Найвідомішим агентом того часу можна назвати художника Миколу Глущенка, який працював під псевдо "Ярема" у Франції і Німеччині.
Після відновлення незалежності у 1991 році в Україні створили Головне управління розвідки у складі Служби національної безпеки. І лише у 2004 році Служба зовнішньої розвідки України почала функціонувати як окремий розвідувальний орган.
Зараз Служба входить до складу сил безпеки, а як військове формування - до складу сил оборони сектору безпеки і оборони України та бере участь у боротьбі проти російських загарбників.
Емблема СЗР у 2019-2024 роках (фото: Вікіпедія)
Які завдання виконує зовнішня служба розвідки
Служба зовнішньої розвідки України виконує розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах і сфері кібербезпеки.
До завдань зовнішньої розвідки входить:
- добування й аналітичне опрацювання розвідувальної інформації;
- виявлення і визначення ступеня зовнішніх загроз національній безпеці країни;
- забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ України;
- здійснення контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України й організація заходів безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей;
- боротьба з тероризмом й протидія розвідувально-підривній діяльності проти України;
- співпраця з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
- інші заходи для забезпечення національної безпеки України.
З березня 2024 року головою Служби зовнішньої розвідки України є генерал-лейтенант Олег Іващенко.
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Під час підготовки матеріалу використали: інформацію із сайту Служби зовнішньої розвідки України, Вікіпедію.
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