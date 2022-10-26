Українські зенітники увечері збили дрон-камікадзе над Дніпропетровською областю
Фото: українські зенітники увечері збили дрон-камікадзе над Дніпропетровською областю (mil.in.ua)
На Дніпропетровщині підрозділ зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" збив ворожий дрон Shahed-136.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування Повітряних сил України.
Зазначається, що іранський дрон ЗСУ збили близько 21:30.
Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, бійці Збройних сил України знищили два іранські дрони-камікадзе "Шахед-136" у небі над Херсонською областю.
Увечері російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті сталася пожежа на АЗС.
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