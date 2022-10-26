Украинские зенитчики вечером сбили дрон-камикадзе над Днепропетровской областью
Фото: украинские зенитчики вечером сбили дрон-камикадзе над Днепропетровской областью (mil.in.ua)
В Днепропетровской области подразделение зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" сбило вражеский дрон Shahed-136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командование Воздушных сил Украины.
Отмечается, что иранский дрон ВСУ сбили около 21:30.
Напомним, во вторник, 25 октября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили два иранских дрона-камикадзе "Шахед-136" в небе над Херсонской областью.
Вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате произошел пожар на АЗС.
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