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Украинские зенитчики вечером сбили дрон-камикадзе над Днепропетровской областью

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Днепропетровская область, Среда 26 октября 2022 00:38
Украинские зенитчики вечером сбили дрон-камикадзе над Днепропетровской областью Фото: украинские зенитчики вечером сбили дрон-камикадзе над Днепропетровской областью (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Днепропетровской области подразделение зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" сбило вражеский дрон Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командование Воздушных сил Украины.

Отмечается, что иранский дрон ВСУ сбили около 21:30.

Напомним, во вторник, 25 октября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили два иранских дрона-камикадзе "Шахед-136" в небе над Херсонской областью.

Вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате произошел пожар на АЗС.

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Днепропетровская область
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