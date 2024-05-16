ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские защитники уничтожили вражеский танк в Волчанске и показали эффектное видео

Украина, Четверг 16 мая 2024 15:10
UA EN RU
Украинские защитники уничтожили вражеский танк в Волчанске и показали эффектное видео Фото: украинские защитники уничтожили российский танк Т-72 в Волчанске (facebook.com/usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили в волчанске вражеский танк Т-72. Результаты работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.

"В Волчанске пограничники бригады "Стальная граница" совместно с Силами обороны за прошедшие сутки поразили вражеский танк Т-72", - говорится в сообщении.

Согласно видео, беспилотник украинских защитников поразил вражескую технику на территории жилых застроек и нанес удар по захватчикам, попав в его переднюю часть.

Что происходит в Харьковской области

В ночь на 10 мая российские войска начали активное наступление на севере Харьковской области. Наибольшая концентрация ударов захватчиков была сосредоточена в районе города Волчанск и соседних населенных пунктах.

Как сообщило Минобороны, малые пехотные группы смогли зайти в Волчанск и попытались закрепиться, чем сорвали планы врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волчанск Харьков Война России против Украины
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию