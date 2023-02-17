Українські захисники зламають плани Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого, - ISW

Як зазначають аналітики, про відповідний наказ російського диктатора розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, РФ також має на меті провести масовану серію ракетних ударів на рік від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас у звіті вказується, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно заявив, що очікує оточення Бахмута до березня або квітня.

"Прагматичні оцінки Пригожина щодо просування Росії в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що передбачають швидке просування", - пояснили в ISW.

Ба більше, фахівці підкреслили, що завдання, яке поставив Путін, вимагатиме значно вищих темпів російського просування, аніж ті, що були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає, тому РФ