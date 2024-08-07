Українські захисники здійснили серію атак по техніці окупантів у районі Часового Яру (відео)

Зазначається, що на відео показана робота операторів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

"Якщо вже цю війну охрестили війною дронів та артилерії, то свою частину з "пташками" ми виконуємо ідеально. Цього разу з-поміж усіх відпрацьованих цілей «родзинками» стали ворожий "Тигр" та гармата", - розповів оператор ССО "Якут".

Згідно із відео, яке оприлюднили ССО, українські безпілотники вдало проводять серію атак по ворожих технічних засобах. Частина із них окупанти приховують у лісосмугах, деяку техніку лишають серед напівзруйнованих будівель.