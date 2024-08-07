RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские защитники совершили серию атак по технике оккупантов в районе Часового Яра (видео)

Фото: ССО уничтожили технику окупантов в районе Часового Яра (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники осуществили серию сокрушительных атак по вражеской технике. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО в Telegram.

На видео показана работа операторов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.

"Если уже эту войну окрестили войной дронов и артиллерии, то свою часть с "птичками" мы выполняем идеально. На этот раз из всех отработанных целей «изюминками» стали враждебный "Тигр" и пушка", - рассказал оператор ССО "Якут".

Согласно видео, обнародованному ССО, украинские беспилотники удачно проводят серию атак по враждебным техническим средствам. Часть из них кафиры скрывают в лесополосах, некоторую технику оставляют среди полуразрушенных зданий.

Украинские защитники уничтожают технику РФ

Напомним, накануне украинским бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.

Кроме того, украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов на одной из точек линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая областьЧасов ЯрВойна России против Украины