Українські захисники відновили позиції поблизу Торецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 15 липня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але без просування.

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" ЗСУ полковник Юрій Повх заявив, що загарбники готують нові штурмові групи з підрозділів "153-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії" та 138-ї мотострілецької бригади для поновлення атак на Харківському напрямку.

В ISW припустили, що Повх, скоріш за все, мав на увазі 153-й танковий полк 47-ї танкової дивізії, оскільки наявність у РФ 47-ї мотострілецької дивізії 153-го мотострілецького полку не підтверджено

Аналітики додали, що помітили часті згадки про 47-му танкову дивізію, яка діяла в Харківській області в останні місяці, тоді як розгортання 47-ї мотострілецької дивізії з півдня України "було б серйозним переломом".

На поширених у соцмережах кадрах 14 і 15 липня видно, як російський військовослужбовець загону "Шторм" 138-ї ОМСБр скаржиться на великі втрати під час штурму Вовчанська, та стверджує, що під час бойових дій його підрозділ втратив 16 із 46 бійців за одну атаку.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали в районі Вовчанська та поблизу Глибокого.

Операція №2- Луганська область

Війська РФ 15 липня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але просування не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися до 300 метрів на схід від Макіївки, хоча в ISW не помітили візуальних доказів.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Піщаного та Стельмахівки, поблизу Макіївки, Греківки та під Тернами 14 і 15 липня.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники 15 липня продовжили наступ у районі Сіверська, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Окупанти 14 і 15 липня наступали в районі Білогорівки, в районі Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

Війська РФ не досягли жодних підтверджених просувань під час продовження боїв поблизу Часового Яру 15 липня.

Окупанти атакували в межах східної частини Часового Яру, поблизу Григорівки і Калинівки, біля Іванівського та Андріївки 14 і 15 липня.

І російські, і українські війська нещодавно просунулися в Торецькому напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, показують, що ЗСУ нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька), і підтверджують деякі твердження про просування військ РФ у межах міста.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що російські загарбники трохи просунулися в межах східного Північного.

Війська РФ також продовжували атакувати Залізне 14 і 15 липня, де, як стверджували російські блогери, ті просунулися, але в ISW не знайшло підтвердження просувань окупантів у Залізному.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що окупанти просунулися в межах центральної Євгенівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися на 1,12 км вздовж залізничної колії на схід від Прогресу, до 1,2 км вглиб полів на південний схід від Новоселівки Першої, та трохи на околиці Карлівки. Але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти також атакували в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського та біля Яснобродівки 14 і 15 липня.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, показують, що окупанти просунулися в межах західної Красногорівки, а російські "воєнкори" стверджували, що ті просунулися навіть далі на захід у межах та на полях на південь від Красногорівки.

Російські окупанти також продовжували атакувати поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 14 і 15 липня.

Війська РФ не здійснили жодного підтвердженого просування на тлі триваючих боїв у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 15 липня.

Російські загарбники продовжували наступ в районі Макарівки 14 та 15 липня.

Російські блогери стверджували, що війська РФ намагаються просунутися на північ від Урожайного після заяв про те, що путінські війська нібито захопили селище 14 липня, але один "воєнкор" заявив 15 липня, що ЗСУ зберігають деякі позиції в північному Урожайному.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 15 липня на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися до 500 метрів у двох невстановлених районах на Оріхівському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 15 липня українські захисники відбили російські атаки біля Новоандріївки та Малої Токмачки.

15 липня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Російські "воєнкори" заявили, що на островах дельти Дніпра тривають бої.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні пізно ввечері 15 липня поінформували, що на фронті протягом доби було зафіксовано 110 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найгарячішою ситуація залишалася на Покровському напрямку, також російські окупанти проводять активні дії на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках.