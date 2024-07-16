Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 15 июля продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но без продвижения.

Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" ВСУ полковник Юрий Повх заявил, что захватчики готовят новые штурмовые группы из подразделений "153-го мотострелкового полка 47-й мотострелковой дивизии" и 138-й мотострелковой бригады для возобновления атак на Харьковском направлении.

В ISW предположили, что Повх, скорее всего, имел в виду 153-й танковый полк 47-й танковой дивизии, поскольку наличие в РФ 47-й мотострелковой дивизии 153-го мотострелкового полка не подтверждено.

Аналитики добавили, что заметили частые упоминания о 47-й танковой дивизии, действовавшей в Харьковской области в последние месяцы, тогда как развертывание 47-й мотострелковой дивизии с юга Украины "было бы серьезным переломом".

На распространенных в соцсетях кадрах 14 и 15 июля видно, как российский военнослужащий отряда "Шторм" 138-й ОМСБр жалуется на большие потери во время штурма Волчанска, утверждая, что во время боевых действий его подразделение потеряло 16 из 46 бойцов за одну атаку.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались в районе Волчанска и вблизи Глубокого.

Операция №2- Луганская область

Войска РФ 15 июля продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но продвижения не было.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись до 300 метров восточнее Макеевки, хотя в ISW не заметили визуальных доказательств.

Российские оккупанты продолжали наступать в районе Песчаного и Стельмаховки, вблизи Макеевки, Грековки и под Тернами 14 и 15 июля.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики 15 июля продолжили наступление в районе Северска, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Оккупанты 14 и 15 июля наступали в районе Белогоровки, в районе Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

Войска РФ не достигли никаких подтвержденных продвижений во время продолжения боев вблизи Часового Яра 15 июля.

Оккупанты атаковали в пределах восточной части Часового Яра, вблизи Григоровки и Калиновки, возле Ивановского и Андреевки 14 и 15 июля.

И российские, и украинские войска недавно продвинулись в Торецком направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, показывают, что ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (южнее Торецка), и подтверждают некоторые утверждения о продвижении войск РФ в пределах города.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что российские захватчики немного продвинулись в пределах восточного Северного.

Войска РФ также продолжали атаковать Железное 14 и 15 июля, где, как утверждали российские блогеры, те продвинулись, но в ISW не нашло подтверждения продвижений оккупантов в Железном.

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах центральной Евгеньевки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись на 1,12 км вдоль железнодорожного пути к востоку от Прогресса, до 1,2 км вглубь полей юго-восточнее Новоселовки Первой, и немного на окраине Карловки. Но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты также атаковали в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и возле Яснобродовки 14 и 15 июля.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к западу от Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах западной Красногоровки, а российские "военкоры" утверждали, что те продвинулись даже дальше на запад в пределах и на полях к югу от Красногоровки.

Российские оккупанты также продолжали атаковать вблизи Парасковеевки, Константиновки и Водяного 14 и 15 июля.

Войска РФ не совершили ни одного подтвержденного продвижения на фоне продолжающихся боев в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 15 июля.

Российские захватчики продолжали наступление в районе Макаровки 14 и 15 июля.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ пытаются продвинуться севернее Урожайного после заявлений о том, что путинские войска якобы захватили поселок 14 июля, но один "военкор" заявил 15 июля, что ВСУ сохраняют некоторые позиции в северном Урожайном.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 15 июля на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись до 500 метров в двух неустановленных районах на Ореховском направлении.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 15 июля украинские защитники отбили российские атаки у Новоандреевки и Малой Токмачки.

15 июля продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок.

Российские "военкоры" заявили, что на островах дельты Днепра продолжаются бои.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в строительстве поздно вечером 15 июля проинформировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 110 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что самая горячая ситуация оставалась на Покровском направлении, также российские оккупанты проводят активные действия на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.