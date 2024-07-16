Украинские защитники восстановили позиции вблизи Торецка: карты ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные ранее позиции вблизи Торецка. Вместе с тем на этом направлении фиксируется продвижение российских оккупантов, а также - возле Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обнародованный 16 июля отчет Института изучения войны (ISW).
Российские оккупанты 15 июля продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но без продвижения.
Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" ВСУ полковник Юрий Повх заявил, что захватчики готовят новые штурмовые группы из подразделений "153-го мотострелкового полка 47-й мотострелковой дивизии" и 138-й мотострелковой бригады для возобновления атак на Харьковском направлении.
В ISW предположили, что Повх, скорее всего, имел в виду 153-й танковый полк 47-й танковой дивизии, поскольку наличие в РФ 47-й мотострелковой дивизии 153-го мотострелкового полка не подтверждено.
Аналитики добавили, что заметили частые упоминания о 47-й танковой дивизии, действовавшей в Харьковской области в последние месяцы, тогда как развертывание 47-й мотострелковой дивизии с юга Украины "было бы серьезным переломом".
На распространенных в соцсетях кадрах 14 и 15 июля видно, как российский военнослужащий отряда "Шторм" 138-й ОМСБр жалуется на большие потери во время штурма Волчанска, утверждая, что во время боевых действий его подразделение потеряло 16 из 46 бойцов за одну атаку.
Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались в районе Волчанска и вблизи Глубокого.
Войска РФ 15 июля продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но продвижения не было.
Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись до 300 метров восточнее Макеевки, хотя в ISW не заметили визуальных доказательств.
Российские оккупанты продолжали наступать в районе Песчаного и Стельмаховки, вблизи Макеевки, Грековки и под Тернами 14 и 15 июля.
Российские захватчики 15 июля продолжили наступление в районе Северска, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.
Оккупанты 14 и 15 июля наступали в районе Белогоровки, в районе Верхнекаменского, Спорного и Выемки.
Войска РФ не достигли никаких подтвержденных продвижений во время продолжения боев вблизи Часового Яра 15 июля.
Оккупанты атаковали в пределах восточной части Часового Яра, вблизи Григоровки и Калиновки, возле Ивановского и Андреевки 14 и 15 июля.
И российские, и украинские войска недавно продвинулись в Торецком направлении.
Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, показывают, что ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (южнее Торецка), и подтверждают некоторые утверждения о продвижении войск РФ в пределах города.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что российские захватчики немного продвинулись в пределах восточного Северного.
Войска РФ также продолжали атаковать Железное 14 и 15 июля, где, как утверждали российские блогеры, те продвинулись, но в ISW не нашло подтверждения продвижений оккупантов в Железном.
Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах центральной Евгеньевки.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись на 1,12 км вдоль железнодорожного пути к востоку от Прогресса, до 1,2 км вглубь полей юго-восточнее Новоселовки Первой, и немного на окраине Карловки. Но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
Российские оккупанты также атаковали в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и возле Яснобродовки 14 и 15 июля.
Войска РФ недавно незначительно продвинулись к западу от Донецка.
Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах западной Красногоровки, а российские "военкоры" утверждали, что те продвинулись даже дальше на запад в пределах и на полях к югу от Красногоровки.
Российские оккупанты также продолжали атаковать вблизи Парасковеевки, Константиновки и Водяного 14 и 15 июля.
Войска РФ не совершили ни одного подтвержденного продвижения на фоне продолжающихся боев в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 15 июля.
Российские захватчики продолжали наступление в районе Макаровки 14 и 15 июля.
Российские блогеры утверждали, что войска РФ пытаются продвинуться севернее Урожайного после заявлений о том, что путинские войска якобы захватили поселок 14 июля, но один "военкор" заявил 15 июля, что ВСУ сохраняют некоторые позиции в северном Урожайном.
Позиционные бои продолжались 15 июля на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись до 500 метров в двух неустановленных районах на Ореховском направлении.
В Генштабе ВСУ сообщили, что 15 июля украинские защитники отбили российские атаки у Новоандреевки и Малой Токмачки.
15 июля продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок.
Российские "военкоры" заявили, что на островах дельты Днепра продолжаются бои.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ в строительстве поздно вечером 15 июля проинформировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 110 боевых столкновений.
Также в военном командовании рассказали, что самая горячая ситуация оставалась на Покровском направлении, также российские оккупанты проводят активные действия на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.
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