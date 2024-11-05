Українські захисники з початку року знищили 102 танкові батальйони РФ

Особливо "вдалим" для українських військових став день 12 травня, який назвали "днем танкіста" для армії РФ. За даними Генштабу ЗСУ, за цю добу було уражено 31 танк - цілий батальйон.

Втрати такого масштабу можуть обійтися бюджету Росії в 9 мільярдів доларів, згідно з підрахунками на основі середніх світових цін на бронетехніку.

"9 мільярдів доларів, для прикладу, це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", - йдеться у повідомленні.