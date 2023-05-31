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Українські захисники отримали від "Сталевого фронту" майже 450 систем живлення

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Середа 31 травня 2023 14:21
Українські захисники отримали від "Сталевого фронту" майже 450 систем живлення Фото: українські захисники отримали від "Сталевого фронту" майже 450 систем живлення (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Від початку повномасштабної війни група "Метінвест" передала захисникам України 273 генератори та зарядні станції, а також сонячні панелі та понад 160 портативних зарядних пристроїв і акумуляторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Техніка була надана в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ.

На фронті генератори допомагають забезпечувати надійне електроживлення військових об’єктів та обладнання - рацій, телефонів та інших систем зв’язку, від яких залежить успіх бойових завдань.

Також обладнання потрібно для створення більш комфортного побуту бійців. Найбільшу партію генераторів від "Метінвесту" наразі отримали воїни Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби України.

В умовах відсутності стабільного електропостачання дуже затребуваними є й зарядні станції. На відміну від генераторів, вони не створюють зайвого шуму, що дуже важливо на передовій.

Зокрема 100 зарядних станцій EcoFlow різної потужності "Метінвест" доставив захисникам з третьої окремої штурмової бригади ЗСУ: вони заряджатимуть радіостанції, роутери та ретранслятори, які в межах цієї ж поставки передала компанія.

Також "Метінвест" продовжує виробляти та передавати на фронт спеціальні мобільні укриття: наразі бійці отримали вже понад 200 сталевих бліндажів.

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