Украинские защитники получили от "Стального фронта" почти 450 систем питания

С начала полномасштабной войны группа "Метинвест" передала защитникам Украины 273 генератора и зарядные станции, а также солнечные панели и более 160 портативных зарядных устройств и аккумуляторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Техника была предоставлена в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ.

На фронте генераторы помогают обеспечивать надежное электропитание военных объектов и оборудования - раций, телефонов и других систем связи, от которых зависит успех боевых задач.

Также оборудование необходимо для создания более удобного быта бойцов. Наибольшую партию генераторов от "Метинвеста" получили воины Главного управления разведки и Государственной пограничной службы Украины.

В условиях отсутствия стабильного электроснабжения очень востребованы и зарядные станции. В отличие от генераторов, они не создают излишнего шума, что очень важно на передовой.

В частности, 100 зарядных станций EcoFlow разной мощности "Метинвест" доставил защитникам из третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ: они будут заряжать радиостанции, роутеры и ретрансляторы, которые в рамках этой же поставки передала компания.

Также "Метинвест" продолжает производить и передавать на фронт специальные мобильные укрытия: бойцы получили уже более 200 стальных блиндажей.