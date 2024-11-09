ua en ru
Сб, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські захисники за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей, - Сирський

Україна , Субота 09 листопада 2024 14:27
UA EN RU
Українські захисники за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Українське командування провело нараду щодо використання безпілотників на фронті. За місяць захисники атакували дронами понад 52 тисячі цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Головком провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського.

Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника. Також приділили увагу впровадженню новітніх розробок, підходів і тактик.

"Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності", - зазначив Сирський.

За словами головкома, незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем демонструють високу ефективність на полі бою. Найефективніше себе проявили ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій.

Як зазначив Сирський, у жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. Серед уважених цілей 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі окупантів.

Українська зброя

В Україні під час війни наростили виробництво дронів та іншого озброєння. Крім того, Україна співпрацює з іншими країнами для виробництва зброї. Оборонний концерн Rheinmetall збудує на території України чотири заводи, один з них вже працює.

Також нещодавно Україна домовилася з бельгійською компанією Thales виробляти ракети для збиття дронів.

Як повідомили у Міноборони, Україна отримає для випробувань естонські ракети ППО. Вони призначені для знищення безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Дрони Олександр Сирський
NEWS
У Тульській області атакований хімкомбінат, - джерела
У Тульській області атакований хімкомбінат, - джерела
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії