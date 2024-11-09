Українські захисники за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей, - Сирський

Українське командування провело нараду щодо використання безпілотників на фронті. За місяць захисники атакували дронами понад 52 тисячі цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Головком провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського.

Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника. Також приділили увагу впровадженню новітніх розробок, підходів і тактик.

"Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності", - зазначив Сирський.

За словами головкома, незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем демонструють високу ефективність на полі бою. Найефективніше себе проявили ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій.

Як зазначив Сирський, у жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. Серед уважених цілей 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі окупантів.