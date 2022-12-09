Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ

Українські бійці за останню добу знищили ще 310 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 93 тисячі військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 9 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження окупантів та 2 ворожі склади боєприпасів.
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