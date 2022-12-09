Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ

Украинские бойцы за последние сутки уничтожили еще 310 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 93 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 9 декабря ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ за минувшие сутки поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения оккупантов и 2 вражеских склада боеприпасов.
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