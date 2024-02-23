Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Тор-М2" на півдні країни

Українські воїни продовжують знищувати ворожу техніку на півдні країни. За останню добу росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

Атаки росіян

"В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ворог наполегливо продовжує спроби штурмів наших позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу 5 разів вдавався до них і, зазнавши втрат, відступив на вихідні позиції.

Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Втрати окупантів

Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало на:

54 окупанти;

2 зенітно-ракетні комплекси - "Тор-М2" і "Стріла-10";

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

11 гармат;

6 мінометів;

3 комплекси радіоелектронної боротьби;

2 комплекти антенних систем;

1 радіостанцію;

1 човен;

4 одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено командно-спостережний і спостережний пункти, пункт управління дронами, 4 польові склади боєприпасів і 8 інженерно-фортифікаційних споруд противника.

Сили оборони України знищують росіян

Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, тож загальні втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну становили вже понад 408 тисяч солдатів.

А президент Володимир Зеленський заявив, що втрати особового складу російської армії вп'ятеро більші за втрати серед солдатів Збройних сил України.