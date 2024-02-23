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Ще тисяча окупантів і майже 50 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

П'ятниця 23 лютого 2024 08:09
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Ще тисяча окупантів і майже 50 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну склали вже понад 408 тисяч солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 49 артсистем та 2 РСЗО

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 408240 (+1000) осіб ліквідовано;
  • танків - 6526 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 12410 (+37) од.;
  • артилерійських систем - 9916 (+49) од.;
  • РСЗВ - 999 (+2) од.;
  • засоби ППО - 682 (+2) од.;
  • літаків - 339 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32) од.;
  • крилаті ракети - 1903 од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36) од.;
  • спеціальна техніка - 1575 (+9) од.

Ще тисяча окупантів і майже 50 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Ситуація на фронті 23 лютого

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 23 лютого, протягом доби на фронтах в Україні відбулося 101 бойове зіткнення. Російські загарбники тиснуть і намагаються штурмувати населені пункти на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах ворога. Крім того, підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА інтервентів.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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