Ще тисяча окупантів і майже 50 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну склали вже понад 408 тисяч солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 49 артсистем та 2 РСЗО
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 408240 (+1000) осіб ліквідовано;
- танків - 6526 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 12410 (+37) од.;
- артилерійських систем - 9916 (+49) од.;
- РСЗВ - 999 (+2) од.;
- засоби ППО - 682 (+2) од.;
- літаків - 339 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32) од.;
- крилаті ракети - 1903 од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36) од.;
- спеціальна техніка - 1575 (+9) од.
Ситуація на фронті 23 лютого
Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 23 лютого, протягом доби на фронтах в Україні відбулося 101 бойове зіткнення. Російські загарбники тиснуть і намагаються штурмувати населені пункти на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах ворога. Крім того, підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА інтервентів.
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