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Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны

Украина, Пятница 23 февраля 2024 15:52
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Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны Архивное фото: Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны (Facebook_com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику на юге страны. За последние сутки россияне лишились зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Атаки россиян

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что враг настойчиво продолжает попытки штурмов наших позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки 5 раз прибегал к ним и, понеся потери, отступил на исходные позиции.

Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Потери оккупантов

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

  • 54 оккупанта;
  • 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";
  • 1 реактивную систему залпового огня "Град";
  • 11 пушек;
  • 6 минометов;
  • 3 комплекса радиоэлектронной борьбы;
  • 2 комплекта антенных систем;
  • 1 радиостанцию;
  • 1 лодку;
  • 4 единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления дронами, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, поэтому общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составляли уже более 408 тысяч солдат.

А президент Владимир Зеленский заявил, что потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.

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