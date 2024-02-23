Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны
Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику на юге страны. За последние сутки россияне лишились зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
Атаки россиян
"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба", - говорится в заявлении.
Отмечается, что враг настойчиво продолжает попытки штурмов наших позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки 5 раз прибегал к ним и, понеся потери, отступил на исходные позиции.
Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.
Потери оккупантов
Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
- 54 оккупанта;
- 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";
- 1 реактивную систему залпового огня "Град";
- 11 пушек;
- 6 минометов;
- 3 комплекса радиоэлектронной борьбы;
- 2 комплекта антенных систем;
- 1 радиостанцию;
- 1 лодку;
- 4 единицы автомобильной техники.
Также были уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления дронами, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, поэтому общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составляли уже более 408 тысяч солдат.
А президент Владимир Зеленский заявил, что потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.
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